تقرير: فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن فريقا إسرائيليا غادر إلى اقطر لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن عن مصدر تأكيده "إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".