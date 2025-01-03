جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 12 شخصا خلال الهروب للملاجئ و9 آخرين جراء الهلع بعد اختراق صاروخ يمني أجواء إسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 150 مدينة وبلدة بعد رصد الصاروخ، من بينها تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

ونقلت شبكة الجزيرة نت عن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين أنه "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته"، مؤكدا أنه "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".