 حازم إمام: مباراة الاتحاد السكندري الأفضل لـ جروس مع الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حازم إمام: مباراة الاتحاد السكندري الأفضل لـ جروس مع الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 11:56 م

أكد حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، أن مباراة الاتحاد السكندري كانت الأفضل للسويسري كريستيان جروس منذ توليه المهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق قدم أداء فنيا مميز للغاية مع جروس أمام الاتحاد السكندري ومباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة والمدرب السويسري بدأ يتعرف على اللاعبين بشكل جيد"..

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري التي تقام مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأبيض قد فاز في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بهدف دون رد، ليتصدر المجموعة منفردا برصيد 7 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن جروس تولى تدريب الزمالك خلفاً للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المُنتقل لتدريب الفتح السعودي.


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