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أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول أنه بصدد الرحيل عن ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

قال صلاح خلال استضافته عبر قناة سكاي سبورتس "نعم، يتبقى لي آخر ستة أشهر مع الفريق، والأمور بعيدة تماما بيني وبين إدارة النادي بشأن التوقيع على عقد جديد، لذا سنرى ما سيحدث".

وأضاف "أريد بشدة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لترك بصمة مميزة للجماهير في آخر مواسمي مع الفريق".

تابع "لا أعرف لماذا أريد الفوز بلقب الدوري أكثر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأوضح صلاح "ربما لأننا عندما فزنا بلقب الدوري في 2020 وسط جائحة كورونا بعد غياب دام 30 عاما لم نحتفل بلقب الدوري مع جماهيرنا بالطريقة التي كنا نتمناها".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو المقبل علما بأنه انضم لصفوف الفريق الإنجليزي في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.