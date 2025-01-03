الصحة العالمية: إجلاء مصابي غزة بالمعدل الحالي يستغرق 10 سنوات

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تعبر عن قلقها من بطء وتيرة الإجلاء الطبي العاجل لمرضى غزة، مشيرا إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم منذ أكتوبر 2023 بلغ 5383 مريضًا فقط، من بينهم 436 مريضًا فقط منذ إغلاق معبر رفح.

وأضاف أن هناك أكثر من 12 ألف مريض بحاجة ماسة للإجلاء الطبي، محذرًا من أن العملية بالمعدل الحالي قد تستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات، بحسب وكالة معا الإخبارية.

ودعا جيبريسوس إسرائيل إلى تسريع وتوسيع الموافقات على الإجلاء الطبي وفتح جميع المعابر.

ويأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 455 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها 28 شهيدًا و59 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45581 شهيدًا و108438 إصابة من السابع من أكتوبر 2023.

كما سجل اليوم الأخير تصاعدًا كبيرًا في الاعتداءات، حيث كشفت مصادر طبية عن استشهاد أكثر من مئة مواطن.