جروس يفكر في مواجهة المصري بتشكيل الاتحاد

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك في مواصلة الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به الفريق مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، وذلك عندما يواجه المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقابل الزمالك مع المصري مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويميل الجهاز الفني لمواصلة الاعتماد على نفس العناصر التي حققت الفوز بثنائية نظيفة ضد الاتحاد مع إمكانية إجراء بعض التعديلات الطفيفة قد تتمثل في الدفع بناصر منسي أساسيا في قيادة الهجوم على حساب حسام أشرف.

كما يتجه جروس لتثبيت العناصر الدفاعية وخط الوسط بعد الأداء الجيد الذي ظهر به الفريق في المباراة الماضية.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز في الجولة الثالثة على المصري ليصل إلى النقطة السابعة في صدارة الترتيب.