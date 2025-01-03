محافظ أسيوط: مديرية الإسكان نفذت مشروعات بـ400 مليون جنيه منذ 2023

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار العمل بكل القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والقرى خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية محافظات الصعيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الإسكان بالمحافظة بقيادة المهندس عصام القرن وكيل الوزارة نفذت العديد من المشروعات خلال العام المالي 2023/2024 في البرامج والمشروعات المختلفة بإجمالي تكلفة 113مليونا و700 ألف جنيه، مضيفا أنه تم تنفيذ خلال برنامج رصف الطرق تنفيذ توريد وتركيب بلاط انترلوك بشوارع وأزقة مدينة أبنوب بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه تقريبا.

ولفت إلى استكمال رصف مناطق (القيسارية، الصعايدة، عباس، المستشفى حتى عزبة حنا، منطقة أبو جبل حتى الساحة الشعبية) بمركز ومدينة ديروط ببلاط الإنتربوك بإجمالي تكلفة تصل إلى 19.5 مليون جنيه تقريبا، فضلا عن تركيب بلاط انترلوك بعدد من شوارع مدينة منفلوط 6 ملايين جنيه، ورصف الشوارع الضيقة والحارات بالبلاط الهندسي بطول 2 كم بمركز صدفا بتكلفة 4 مليون جنيه، أما في برنامج تحسين البيئة فقد تم تركيب بلاط الإنتربوك بالمنطقتين الشمالية والجنوبية بشوارع متفرقة بمركز القوصية بتكلفة 16 مليون جنيه، واستكمال تطوير كورنيش مدينة البداري من كوبري الأتوبيس حتى كوبري المرور شمالا بطول 800 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تم تطوير وتجميل شوارع وميادين بنطاق حي غرب بتكلفة تصل إلى 7 ملايين و600 ألف جنيه، وتطوير وتجميل شوارع وميادين بنطاق حي شرق بتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه، وتطوير وتجميل مدخل مدينة صدفا بتكلفة 800 ألف جنيه، واستكمال تطوير وتجميل شارع الشهيد عمار بتكلفة 6 ملايين جنيه، وإنشاء نيو جيرسي بقريتي موشا والمطيعة بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون جنيه فضلاً عن توريد وتركيب 3 مصاعد كهرباء لمجمع المصالح بمدينة أسيوط بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأشار أبو النصر إلى تطوير منظومة الإطفاء والحماية المدنية بتوريد وتركيب أبواش حريق لمراكز القوصية وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة 3.6 مليون جنيه، فضلا عن تطوير 9 نقاط إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية (منطقة الهلالي، المدينة الصناعية، وريفا) بتكلفة 5 ملايين جنيه من خلال برنامج الأمن والإطفاء والمرور.

ولفت إلى تنفيذ خلال برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية عدد من المشروعات حيث تم بمركز القوصية ( إنشاء سوق حضري أمام مدرسة أبو بكر الصديق، وإحلال وتجديد مبنى الصيانة عبارة عن دور أرضي وأول علوي وثاني إداري بمساحة 120متر) وذلك بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وإحلال وتجديد الحملة الميكانيكية بمدينة أبوتيج بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه، وإنشاء مبنى خدمات متعدد بالوحدة المحلية لمركز البداري على مساحة 300 متر تتضمن 4 طوابق بتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه فضلا عن تركيب جهازي إنذار حريق الإطفاء ونداء إلى بمبنى المرور ببني غالب بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه جار تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي 2024/2025 بإجمالي 286 مليونا و870 ألف جنيه لتحسين الأداء ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، موضحا أن في مركز ومدينة القوصية فقد تم البدء في أعمال رصف شوارع بالطوب الهندسي بالمنطقة الشمالية "تفرعات شارع طريق بني إدريس وتفرعات السوق ومنطقة الزرابي بطول 3 كم وعرض 5 م بتكلفة 6 مليون جنيه، وجاري دعم خدمات الأمن والإطفاء والمرور بتوريد وتركيب 60 بوش حريق بمركز ومدينة القوصية بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وذكر أنه جار استكمال توسيع تطوير وتجميل مدخل المدينة اتجاه بحري وغرب القوصية واستكمال سور على الترعة بالطريق المؤدي لمسار رحلة العائلة المقدسة بتكلفة تصل إلى 30.5 مليون جنيه، فضلا عن عمل جسات للبدء في إنشاء دور أرضي مخازن للوحدة المحلية بدلاً من المخازن المتهالكة على مساحة 500م2 بتكلفة 9 ملايين جنيه.

ونوه أنه من المقرر إنشاء موقف نموذجي للنقل الجماعي "أسيوط/القوصية" بمنطقة الدراوشة بالطريق الزراعي على مساحة 1800م2 بتكلفة إجمالية 16 مليونا و260 ألف جنيه، وفي مركز ومدينة أبنوب فجاري توريد وتركيب بلاط انترلوك بمدينة أبنوب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وجاري توريد وتركيب أبواش حريق بمدينة أبنوب بتكلفة 500 ألف جنيه، وفي مركز أسيوط فجاري إستكمال مبنى تجميل المدينة بإحلال للسور القديم وإنشاء تندات بالسور بتكلفة 3 مليون جنيه وجاري إستكمال عمل حواجز خرسانية نيو جيرسي بطول 2 كم على ترعة نجع حمادي بنطاق قرية المطيعة بتكلفة 4 مليون جنيه ومن المقرر إنشاء موقف سيارات ببني غالب على مساحة 1000م2 بتكلفة 7 مليون جنيه تقريباً والبدء في إنشاء مدينة حرفية (منطقة الحرفيين) بتكلفة 10 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى استكمال تطوير وتشجير ميادين منطقة الأربعين بتكلفة 3 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة موقف الأزهر بتكلفة 5 مليون جنيه، كما جاري تنفيذ نقطة إطفاء الأربعين ومركز تدريب الحماية المدنية بالأربعين بتكلفة 3 مليون جنيه وذلك في نطاق حي غرب أسيوط، وفي مركز ومدينة البداري فجاري إستكمال إنشاء مبنى مجمع الخدمات بتكلفة 7.5مليون جنيه، وجاري إستكمال مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل من كوبري الشابورة حتى بداية المدخل الجنوبي بطول 800 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وذكر أنه في مركز ساحل سليم جار إستكمال توسعة وتطوير وتجميل مدخل المدينة إتجاه بحري وغرب ترعة الفاروقية حتى مركز الشرطة بحوالي 2 مليون جنيه وجاري تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري للوحدة بتكلفة تصل إلى 2.8 مليون جنيه، فضلاً عن إستكمال تطوير أرصفة الطرق المحلية بمدينة ديروط بتكلفة 4 مليون جنيه، واستكمال رصف ببلاط الانترلوك لمناطق (عباس، والمستقبل، والقيسارية والمساجد، والقرشية) بمدينة ديروط بإجمالي مساحة 50 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 22 مليون جنيه فضلاً عن دعم خدمات الأمن والمرور والإطفاء بمركز ديروط بتكلفة تصل إلى 2.5مليون جنيه.

وتابع محافظ أسيوط أنه جار تبليط شوارع وحارات ضيقة بالانترلوك في مركز ومدينة صدفا بطول 1.3كم بتكلفة 5 مليون جنيه، وإنشاء مغسلة ومشحمة بالحملة الميكانيكية بالمركز بتكلفة 300 ألف جنيه، وإحلال وتجديد أبواش حريق وتطوير منظومة الإطفاء بمنظومة إطفاء ذاتي بإجمالي بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وفي مركز ومدينة الغنايم؛ فجاري توريد وتركيب وإحلال وتجديد أبواش بعد من شوارع المركز بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وتطوير أرصفة الطرق المحلية بطول 1.8 كم بمنطقة الغنايم غرب وبحري بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وتطوير مبنى مخازن الوحدة المحلية بتكلفة 3.5مليون جنيه، وإحلال وتجديد مبنى الإيرادات بالوحدة المحلية وإنشاء وتشطيب مبنى جديد على مساحة 200متر مربع بتكلفة 4 مليون و810 ألف جنيه.

وأضاف أنه في حي شرق؛ فجاري تطوير أرصفة شوارع منطقة الحمراء وشوارع عزت جلال وجسر الصليبة والتحكم المركزي بتكلفة 5 مليون جنيه، ورصف شوارع بالانترلوك بمنطقة الوليدية بـ 3 مليون جنيه، وفي مركز الفتح فجاري تطوير عدد من الشوارع بتركيب بلاط الإنتربوك بأطوال 300 : 500 متر وعرص 3 : 5 متر بتكلفة 2 مليون جنيه، وفي مركز منفلوط فجاري توريد وتركيب بلاط الإنتربوك للشوارع الضيقة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

واستكمل أبو النصر استعراض المشروعات التي تنفذها مديرية الإسكان في مركز أبوتيج حيث جاري إستكمال جراج الحملة الميكانيكية بتكلفة 5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة قاعة الإجتماعات بالمبنى الإداري بتكلفة 2 مليون جنيه كما إنه جاري ورفع كفاءة كوبري فيصل بحي غرب والهلالي بحي شرق بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الممولة من البنك الدولى من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر خلال خطة 2023/2024 تم تنفيد مشروعات بتكلفة حوالى 68 مليون جنيها منها مشروع إنشاء سوق الماشية بالزرابى مركز أبوتيج بتكلفة 18 مليون جنيها ومشروق إنشاء موقف سيارات ومبنى إدارى بمركز الغنائم بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما يجري استكمال هذا المشروع بإنشاء طابق آخر (الطابق الثاني) للموقف يستخدم كافتريا وتركيب 2 مصعد بتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الشيخة نفيسه المنطقة المحيطة بحى غرب عن طريق رصف الشوارع ببلاط الانترلوك بإجمالي مسطح حوالى 60000 متر مربع وكذلك جارى تنفيذ المشروعات بالعام الحالى بتكلفة 195 مليون جنيه منها مشروع إنشاء سوق للفواكهة والخضر بالجملة بالبدارى ومشروع إنشاء مجمع إدارى وتجارى بمنطقة التمليك القبلى المرحلة الأولى بتكلفة 60 مليون جنيه وانشاء سوق للباعة الجائلين بابنوب بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيها.