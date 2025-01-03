معاريف: جباليا تحولت إلى مدينة أشباح

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تقدير للجيش الإسرائيلي يفيد بأن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى، مشيرة إلى "جباليا تحولت إلى مدينة أشباح ولم تعد هناك مبان قائمة".

كما نقلت الصحيفة عن نائب قائد الكتيبة المدرعة 52، زعمه ملاحظة "انهيار حماس في جباليا ولا تستطيع استخدام الأنفاق".

ويأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 455 من الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها 28 شهيدًا و59 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45581 شهيدًا و108438 إصابة من السابع من أكتوبر 2023.

كما سجل اليوم الأخير تصاعدًا كبيرًا في الاعتداءات، حيث كشفت مصادر طبية عن استشهاد أكثر من مئة مواطن.