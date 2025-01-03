افتتاح معرض للكتب المخفضة بمكتبة مصر العامة بالدقي

افتتحت، اليوم الجمعة، مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، معرضا للكتاب الزائدة عن احتياجات المكتبة، بأسعار رمزية لجمهور المكتبة وأعضائها.

ويستمر المعرض على مدار يومين، ويقدم مجموعة كبيرة من المؤلفات في كافة فروع المعرفة، لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الإنسان.

وقالت رانيا شرعان، مديرة المكتبة، إن معرض الكتب يأتي في إطار خطة مكتبة مصر العامة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرض وبناء الإنسان، لافته إلى أن المكتبة تحرص على تقديم كل فعالياتها الثقافية والفنية للجمهور بشكل مستمر لخلق قادرة على الإبداع والازدهار.

وأضافت أن المعرض يقدم الكتب للجمهور بأسعار رمزية، لتشجيعهم على اقتناء الكتب والقراءة التي تعد غذاء العقل.

وتعد مكتبة مصر العامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم 3 أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».