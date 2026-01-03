اليمن: المجلس الانتقالي ينسحب من مطار الغيضة والقصر الجمهوري في المهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر يمني حكومي، مساء اليوم السبت، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي، انسحب من مطار الغيضة والقصر الجمهوري في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وقالت قناة سبأ الفضائية الحكومية، إن "قوات المجلس الانتقالي انسحبت من القصر الجمهوري ومطار الغيضة في محافظة المهرة".

وأضافت أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي كلف محافظ المهرة محمد علي ياسر باستلام المعسكرات وتطبيع الأوضاع في المحافظة".

يأتي ذلك مع استمرار تراجع قوات المجلس الانتقالي وانسحاب قواته من معظم مناطق محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وكان المجلس الانتقالي، قد سيطر قبل نحو شهر على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن.