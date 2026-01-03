مجلس جامعة سوهاج الأهلية يوافق على إنشاء مركز للخدمات الطلابية ومجلة علمية للبحوث والدراسات الإعلامية

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته الخامسة، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة.

وقال النعماني، إن المجلس وافق على عدد من القرارات الهامة، منها فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني في بعض الكليات وفقا للأعداد المتاحة بكل كلية، وإنشاء مجلة علمية محكمة ومتخصصة في بحوث ودراسات كلية الإعلام تحت مسمي (مجلة كلية الإعلام بجامعة سوهاج الأهلية للبحوث والدراسات الإعلامية)، وإنشاء منصات إعلامية رقمية خاصة بكلية الإعلام بهدف تعزيز التدريب العملي لطلاب الكلية ودعم المنهج الأكاديمي بالتجربة العملية.

وأضاف النعماني، أن المجلس وافق أيضا على إنشاء مركز للخدمات الطلابية بهدف توفير مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تساعد الطالب على التركيز على دراسته وتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرا إلى أن ادارة الجامعة تحرص على دعم جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة جامعية متكاملة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حدٍ سواء.