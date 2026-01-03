قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمحافظة تشمل ثلاث دوائر انتخابية؛ الأولى تضم قسمي أول وثاني ومركز أسيوط، والثانية تشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، والثالثة تغطي مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «Extra News»، أن العملية الانتخابية تُجرى داخل 285 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 353 لجنة فرعية، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ مليونين و251 ألف ناخب.

وأوضح أن 18 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد بالنظام الفردي، مع توفير كراسٍ متحركة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، إلى جانب تواجد خدمات الإسعاف والصحة، وتأمين جميع المرافق، فضلًا عن انتشار الخدمات الأمنية على أعلى مستوى لتأمين الناخبين، وتوفير خدمات مرورية لضمان السيولة حول المقار الانتخابية.

وأشار إلى أن غرف العمليات الثابتة والمتحركة تجوب جميع المراكز الانتخابية واللجان لرصد أية مخالفات، والإخطار الفوري لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وتنتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت أعمال لجان الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة للدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وتُجرى جولة الإعادة على 49 مقعدًا فرديًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا، داخل 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.