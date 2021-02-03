قال المهندس حسن طه حسن، أحد سكان عمارة الدائري، إن العقار مبني على أعلى مستوى من ناحية الإنشاءات سواء الخرسانات والمتانة والجودة، لافتًا إلى أنها لم تتعرض للانهيار حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه يسكن بالدور الخامس في شقة تطل على الطريق الدائري، موضحًا أن العمارة مكونة من 108 شقق.

ولفت إلى أن عدد الشقق الشاغرة بالسكان 25 وليس ستة فقط كما يتداول البعض، مؤكدًا أنه كان يعلم بوجود مشكلة في تراخيص العمارة عندما قرر شراء وحدة سكنية بها أواخر عام 2014.

وأشار قاطن العقار إلى أن معظم العقارات في منطقتي فيصل والهرم مبنية بدون تراخيص، متابعًا: «وفرت 100 ألف جنيه، وصاحب العقار قدم على دفع جدية التصالح لكنه طلبه رُفض».

وتباشر نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد شحاتة، وبسكرتارية أحمد الحناوي، التحقيق مع مالك عقار الدائري المحترق بتهمة البناء بدون ترخيص، كما أمرت النيابة بإزالة العقار وفقاً لقرار الحي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأساتذة كلية الهندسة، بعد الحريق الهائل الذي التهم مصنعا ومخزنا للأحذية أسفل البرج السكني في حرم الطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة شمال الجيزة.