ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل؛ لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة، من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها إليه على حسابه في أحد البنوك، مما مكنه بالإستفادة من فارق العمله والاستيلاء عليه لنفسه.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام، شخص، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، بالإشتراك مع أشخاص مقيمين بإحدى الدول، حيث يقوم بعضهم بتجميع مدخرات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها إليه من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك المحلية.

وكشفت تحريات المباحث، أنه وعقب ذلك يقوم المتهم بإستبدال تلك الأموال بما يعادلها بالعملة المحلية، خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد نقدًا أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية بالعملة المحلية، مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم عمل كمين له وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته من الفحص المستندي مليون و250 ألف جنيه، وذلك خلال 3 أعوام.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فإنه وبمواجهة المتهم، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر بها، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.