كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأبيض، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «توجهنا لاتحاد الكرة اليوم من أجل دفع 5 ملايين جنيه كجزء من المديونيات، ولكننا لم نجد المدير المالي».

وأضاف: «سنتوجه مرة أخرى إلى اتحاد الكرة يوم الأحد القادم من أجل دفع المبلغ، واستخراج كارنيهات الصفقات الجديدة، كي تشارك معانا أمام فاركو».

وتابع رئيس الزمالك: «قمنا بتسجيل الصفقات الجديدة في آخر يوم من القيد، لأن الأندية رفضت رحيل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات حتى آخر مباراة قبل نهاية القيد الشتوي»

وأوضح: «تسجيل اللاعبين على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولية النادي، وأنهينا تلك الخطوة قبل نهاية فترة القيد بـ ساعة كاملة، ولكن كان هناك تعنت من اتحاد الكرة ضدنا».

وواصل منصور: «بينما عملية قيد اللاعبين هي مسؤولية اتحاد الكرة، لما واحد في حجم وقيمة مرتضى منصور يروح عشان يسجل لاعب، يبقى نادي الزمالك لا يرغب في افتعال أزمة مع أحد».

وأكمل: «عشت مهزلة في مبني اتحاد الكرة من الساعة 11 حتى 3 فجرًا، قادها حازم إمام ابن الزمالك، وقمت بتصوير وتسجيل كل شيء حدث هناك في هذا اليوم، ولكني لم أقم بإذاعته من أجل الحفاظ على سمعة الكرة المصرية».

وأردف: «نحن نعيش مهزلة في مصر وقد تنتهي بوقف النشاط الرياضي، ولكنني مازالت صابرًا من أجل الحفاظ على سمعة بلدي».

وأتم: «الصفقات الجدد سيتم قيدها في قائمة الزمالك غصبا عن اتحاد الكرة، والزمالك موقفه سليم وتم تسجيل اللاعبين في الميعاد».