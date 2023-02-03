المستشار الألماني يشارك في قداس من أجل ضحايا هجوم الطعن الذي وقع داخل قطار

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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، المشاركة في قداس من أجل ضحايا هجوم الطعن الذي وقع داخل أحد القطارات المحلية في منطقة بروكشتيت بولاية شلزفيج-هولشتاين شمال ألمانيا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الجمعة.

كانت أبرشية هامبورج والكنيسة الإنجيلية الشمالية دعتا إلى المشاركة في القداس بعد غد الأحد، بكنيسة فيتسلين في مدينة نويمونستر.

ومن المتوقع أن يشارك في القداس أيضا أعضاء حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين.

ويُعْتَقَد أن رجلا فلسطينيا يدعى ابراهيم - 33 عاما، طعن بسكين ركابا في قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى مدينة هامبورج في الخامس عشرين من يناير الماضي الأمر الذي أدى إلى مقتل شابين وإصابة خمسة أشخاص آخرين بعضهم إصابته خطيرة.

ويقبع إبراهيم في الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جريمتي قتل والشروع في قتل في 4 حالات أخرى.

كان هذا الرجل صاحب السوابق العديدة خرج من الحبس الاحتياطي في هامبورج قبل نحو أسبوع من جريمة الطعن في القطار.