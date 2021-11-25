قال المطرب وائل الفشني، إنه ورث الصوت الجميل من والدته، فعائلتها تجيد الإنشاد والغناء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، أنه أحب الغناء منذ أن كان عمره 5 سنوات، وكان يجيد العزف على الطبلة، وعندما كبر وجاء إلى القاهرة كان حلمه أن يغنى وأول من شجعه هو صديقه فتحي سلامة.

وأوضح أن أول عمل له كان مع الفنان أحمد الفيشاوى في كليب «سيبونى أعيش» و«كان وش الخير عليه».

وذكر أن والده كان يحبه كثيرًا ويخاف عليه، وكان يريده أن يعمل معه في التجارة، وحزن عندما سافر إلى القاهرة من أجل الغناء وتركه،

وأشار إلى أن أول أجر تقاضاه كان 5 جنيهات، وكان يسعى دائمًا الا يطلب من أهله مال، وعمل فى مجال النقاشة لينفق على نفسه.