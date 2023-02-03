مجموعة من المؤلفات القيمة، الجذابة فى الشكل والمحتوى، وتحمل أسماء كبار الكتاب والمؤلفين فى كتب الأطفال تشارك بها دار الشروق فى معرض القاهرة للكتاب 2023، حيث برهنت الدار على اهتمامها الدائم بتعزيز الأنشطة المفيدة للأطفال، بتخصيص جناح كامل، يضم مجموعة من أكثر المؤلفات القيمة من الدار المخصصة للأطفال والذى لاقى صدى كبيرا لدى الأهالى والأسر، الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم لتفقد جناح دار الشروق رقم C5 فى قاعة 5، بهدف الإطلاع والتعرف على أحدث وأقوى إصدارات الأطفال والاستمتاع بالعروض الخاصة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة.

كما قدمت دور النشر الأخرى مثل نهضة مصر والدار المصرية اللبنانية وبيت الحكمة وبدائل والفاروق كتبا قيمة للأطفال. ونستعرض تلك الكتب فى السطور التالية:

♦ أنا وعَكْسي

تأليف: أوسكار برينيفييه

ترجمة: ليلى الراعى

دار الشروق

هذا الكتاب يقدم عشرة أزواج من الشخصيات المتقابلة.

فى داخل كل ثنائى، تم تحديد صفات كل شخصية، أولًا بطريقة بسيطة، ثم بعد ذلك بتفاصيل تُبيّن كل تنوعاتها وثرائها، وكذلك تجاوزاتها.

* برنامج «كلامنا» لتعليم اللغة العربية للأطفال بنظام الصوتيات (Phonics)

دار الشروق

يتكون البرنامج من 174 بطاقة تعليمية و10 كتب للتدريب على القراءة المتدرجة مقسمة لـ 5 مستويات، وهو برنامج متكامل لدعم تعلم الطفل قراءة اللغة العربية فى السنوات المبكرة من حياته، وبشكل أسرع وأسهل وأمتع.

القصة المصورة الجديدة «عائلة صغيرة كبيرة كبيرة»

تأليف ورسوم: رانية حسين أمين

دار الشروق

حجم العائلة ليس بعدد أفرادها.. ولكن بكل الأشياء التى تستطيع تحقيقها.

أنس وماما يستطيعان تحقيق أى شىء ولذلك هما عائلة كبيرة.

♦ هل يمكننا حقا مساعدة الأشجار؟

تأليف: كايتى داينز

ترجمة: نورا ناجى

دار الشروق

إنقاذ الأشجار والغابات حول العالم لن يكون سهلًا، لكن بمساعدة الجاكوار وقرد الأورنجتان، ودُبيْن صغيرين، وسنجاب متحمِّس، ربما تصبح عملية الإنقاذ ممكنة.

هل يمكننا حقا مساعدة النحل؟

تأليف: كايتى داينز

ترجمة: نورا ناجى

دار الشروق

يقدم هذا الكتاب المميز معلومات ممتعة ومهمة ليس فقط عن النحل وأنواعه وأهميته فى العديد من نواحى حياتنا، ولكن أيضا عن التنوع البيئى ومعنى وأهمية تلقيح الزهور وضرورة وكيفية الحفاظ على البيئة.

ابتسم لأكون أقوى

شيرين سامى

دار الشروق

«ابتسـم لأكـون أقوى» رواية شيقة عن الأحلام والعائلة والحب، والصراع بين الخير والشر.

يوميات عز

علا كحالة

دار الشروق

لم أتخيل يومًا أن فتى من مقاسى أنا ــ مقاس 10 سنوات و11 شهرًا ــ سيجد نفسه فى مواجهة مع المدير فرزات ــ مقاس كبير جدًّا ــ والذى يملك مدينة للملاهِى بحجم السبع نجمات.

لكن علينا أحيانًا أن ننسى المقاسات ونفعل ما نراه صحيحًا خاصة إذا كان أمرًا يهدد البيئة.

بيت العز وفوق السطوح

حلمى التونى

دار الشروق

فى هذا الكتاب، ننظر ونتذكر معا ملامح جميلة من حياة الأسرة المصرية وخاصة الأطفال.

لوِّنُونى

حلمى التونى

دار الشروق

«عزيزتى الفنانة الصغيرة.. عزيزى الفنان الصغير قبل أن «تلونونى» أحب أن أقول إن لوحات هذا الكتاب هى معرض خاص لكم اسمه: «عالم الصغار». أرجو أن تحبوا لوحاته.. وبعد التلوين سيصبح عند كل منكم معرضه الخاص.

كل شىء عن القلق والمخاوف

فيليسيتى بروكس

ترجمة: رحاب بسام

دار الشروق

• هذا الكتاب يهدف إلى مساعدة الأطفال الصغار على الإجابة عن تلك الأسئلة، وعلى فهم مشاعر القلق والخوف التى تنتابهم فى حياتهم اليومية.

ما هو التغير المناخى؟

تأليف: فرانسيسكو بيرا منثاناريس

ترجمة: سلوى محمود

دار الشروق

فى هذا الكتاب، سيساعدك «فرانسیسکو بیرا مانثاناریس»؛ طفل مثلك، على فهم التغير المناخى بشكل أفضل. وسيخبرك أيضا لماذا يجب أن نرفع أصواتنا من أجل الكوكب، وسيقدم لك بعض الأفكار للمساهمة فى شفائه من منزلك وفى مجتمعك.

هيا ــ بدلتى الخارقة

أحمد الراشدى

دار الشروق

لو كُنتَ تُحبُّ مساعدة الآخرين، سواء كانوا كبارًا أو صغيرين، ولو أنك من مُحبى البدلات الخارقة اللازمة لإنقاذ طفل أو طفلة تائهة،

اقرأ قصتى أزد الأسمر ذى الوشاح الأصفر؛ لتعرف سرَّ القوة الخارقة فى داخل كل واحدٍ وواحدة منَّا.

سلسلة أنا والتنمر

جين لاسى

وفاء أشرف

الدار المصرية اللبنانية

لدى «نهى» مجموعة من الأصدقاء فى المدرسة، وهم أحيانًا يتنمرون بالأطفال الآخرين.. ورغم أن «نهى» تشاركهم أحيانًا ما يفعلونه من هذا التنمر، فإنها لا تحب القيام به.. إنها تتمنى أن تتوقف عن التنمر ولكنها لا تدرى كيف تفعل ذلك.. ما الذى ينبغى عليها أن تفعله؟ اقرأ قصة «نهى» وقصص أولئك الأطفال الآخرين الذين يعانون من تنمر أطفال آخرين بهم.

سلسلة أنا والمولود الجديد

جين لاسى

وفاء أشرف

الدار المصرية اللبنانية

كان «هاشم» يتطلع إلى قدوم أخ صغير ليلعب معه… ولكن المولود الجديد «محمود» صغير جدًّا ولا يمكنه اللعب؛ لذا بدأ «هاشم» يشعر أنه ممل… ترى ماذا يمكن لـ«هاشم» أن يفعل؟ اقرأ قصة «هاشم» وحكايات الأطفال الآخرين، الذين تأثروا بقدوم طفل جديد فى الأسرة.

سلسلة المستكشف الصغير ــ الفقاعات السحرية

باو دونج نى

بيت الحكمة

سلسلة «المستكشف الصغير»، تتكون من 7 قصص علمية مصورة تعمل على تنمية التفكير العلمى لدى الطفل، حيث تتناول كل قصة ظاهرة طبيعية تلفت انتباه بطل القصة.

سلمى تعرف حقوقها

فاطة المعدول

دار نهضة مصر

تحكى هذه القصة أن «سلمى» فتاة تعيش فى الصحراء الشرقية، ولها أخ يحب اللعب وأخت تحب الأشغال اليدوية. وسلمى تحب القراءة، ولكنها لا تجد ما تقرؤه، وبعد تفكير قررت أن ترسل رسالة إلى المسئولين فى البلدة بأنها تحب القراءة.

كتاب أنا والتمييز

الدار المصرية اللبنانية

جين لاسى

تحتوى على مجموعة من الرسائل التى يجب على الأطفال أن يتعلموها، مع إيضاح عدة مواقف قد يتعرض لها الأطفال فى حياتهم.

عائلتى البديلة

الدار المصرية اللبنانية

جين لاسى

فيها الطفل «عمر» لا يحب قواعد زوجة أبيه، وهو يعتقد أن قواعدها صارمة للغاية، وأنها ليست عادلة.. لذا، فإنه يجادل معها طوال الوقت، حيث رسائل عن ضرورة التحلى بحسن الخلق.

طلاق والدى

الدار المصرية اللبنانية

جين لاسي

والدا «سامر» على وشك الانفصال، و«سامر» يشعر بالقلق تجاه كل شىء: أين سيعيش، ماذا سيفعل، هل سيتمكن مم مواصلة لعب كرة القدم، وما الذى يجب أن يفعله؟

كتاب ماجى والأصدقاء

دار الفاروق

إليزابيث باجيلى

تنمى هذه القصة إلى عالم الأطفال، تحثهم على عدم الأاستهزاء بالأخرين، وتنمى لديهم دقة الملاحظة وتزيد معدلات الذكاء.

كتاب حكاية توتو

دار الفاروق

إليزابيث باجيلى

تعالج هذه القصة مشكلة عدم الحياء ممن حولنا، وخصوصا لدى الأطفال، وتسعى لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقواعد الأدب.

لماذا لا يطير التمساح

دار بدائل للنشر

أحمد قرنى

تدور القصة حول الصغير مازن الذى يشاهد عصفورًا يقف على فرع شجرة وعندما يراه يحرك جناحيه ويطير يندهش ويتمنى لو يطير مثله ويتساءل: «لماذا لا يستطيع الطيران».