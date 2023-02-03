وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة لزيارة الصين‎‎

قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إنه تلقى دعوة من نظيره الصيني تشين جانج لزيارة بكين، حيث يتجه البلدان نحو استقرار العلاقات.

وقال هاياشي -في مؤتمر صحفي عقده بطوكيو ونقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية- "إن طوكيو ستواصل التنسيق مع بكين في موعد ما سيكون أول زيارة يقوم بها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر 2019".

وبحسب كيودو، جاءت الدعوة عندما أجرى هاياشي وتشين، الذي أصبح وزيرا للخارجية في أواخر ديسمبر الماضي، محادثات هاتفية استمرت 50 دقيقة، كانت الأولى بينهما ككبار دبلوماسيي بلديهما، مساء أمس الخميس. كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على إجراء هاياشي للرحلة من قبل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينج عندما التقيا في بانكوك في نوفمبر الماضي، كجزء من جهودهما لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة في كثير من الأحيان بسبب قضايا ثنائية مثل جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتدعي الصين أنها جزء من أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان لها- "إن وزيري خارجية البلدين تعهدا بالعمل معا من أجل تحقيق علاقات بناءة ومستقرة بين البلدين".

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو -في مؤتمر صحفي منفصل- أن هاياشي وتشين "حققا بداية جيدة" لتسهيل الاتصال الوثيق على جميع المستويات بين البلدين.