 زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصا حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصا حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 4:25 ص

متطلعا إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي ستعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرص حقيقية لبلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الخميس"أعتقد أن أوكرانيا تستحق بالفعل الوصول إلى بداية المفاوضات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي هذا العام"، وسيمنح المزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين "الطاقة والحافز... للقتال على الرغم من أي عقبات وتهديدات".

وتعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الاجتماع مع زيلينسكي في كييف اليوم الجمعة، وتتمتع أوكرانيا بالفعل بوضع دولة مرشحة منذ يونيو الماضي، ومع ذلك، عادة ما يستغرق الأمر عدة سنوات قبل منح العضوية.

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