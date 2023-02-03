مؤتمر صحفي لكولر والشناوي قبل مباراة الأهلي وسياتل

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يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا في الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية عقب نهاية المران الرئيسي اليوم.

ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق لوسائل الإعلام المغربية والعالمية عقب نهاية المران الرئيسي اليوم عن رؤيتهما لمباراة سياتل ساوندرز الأمريكي.

كما يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي، في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة بقاعة المؤتمرات في استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب.

ويحضر الاجتماع الفني للمباراة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، المنسق العام للبعثة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، والطاقم الإداري للبعثة.

ويختتم الفريق تدريباته ظهر اليوم استعدادا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.