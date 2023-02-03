الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مع ديفيد لامي وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية وعضو البرلمان البريطاني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا أيضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الوزير البريطاني ديفيد لامي، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.