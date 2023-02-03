أوكرانيا تحذر من غارات جوية قبيل قمة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي بكييف

تم إطلاق تحذير من شن غارات جوية على مستوى أوكرانيا صباح اليوم الجمعة، قبل اجتماع مخطط له بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين كبار في كييف اليوم الجمعة.

ولم يتضح ما إذا سيكون للتحذير من شن غارات جوية تأثير على الاجتماع.

وتم إطلاق التحذير بسبب وجود طائرات حربية روسية في المجال الجوي لبيلاروس المجاورة لأوكرانيا، وفقا لمعلومات من كييف.

ومن المقرر أن تحضر القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وكتب ميشيل في وقت سابق عبر موقع تويتر، أنه "لن يكون هناك فتور فى عزمنا"، في إشارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل سنة تقريبا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعادات بمليارات اليورو منذ الغزو الروسي في فبراير العام الماضي، وأعلن عن اعتزامه تقديم 18 مليار يورو العام الجاري.