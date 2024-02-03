وفاة الدبلوماسي التشيكي فرانتيشك تشيرني عن 92 عاما

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أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، اليوم السبت، عبر منصة "إكس" وفاة الدبلوماسي فرانتيشك تشيرني الذي بنى جسور علاقات بين الألمان والتشيكيين عن عمر ناهز 92 عاما.

وكان تشيرني دبلوماسيا قدم خدمات استثنائية لتطوير العلاقات مع ألمانيا، وتأثر ليبافسكي بشدة بنبأ وفاته.

وكانت صحيفة "ليدوفي نوفيني" أول مصدر يعلن وفاة سفير التشيك الأسبق لدى ألمانيا.

وناضل تشيرني خلال حياته من أجل الصلح بين الألمان والتشيكيين عقب ويلات الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1990 أوفده الرئيس التشيكي الأسبق فاتسلاف هافيل مبعوثا لبرلين، وتولى تشيرني منصب سفير التشيك لدى ألمانيا من عام 1998 إلى 2001.

وحصد تشيرني العديد من الجوائز، بما في ذلك صليب الشرف الاتحادي من ألمانيا وجائزة الاتحاد من المركز الاتحادي للتثقيف السياسي.