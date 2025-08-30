مسئول إسرائيلي: المساعدات إلى شمال غزة قد تتوقف

كشف مسئول إسرائيلي اليوم السبت، أن إسرائيل ستبطئ أو توقف قريبًا وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من شمال قطاع غزة.

وقال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إسرائيل ستوقف عمليات الإنزال الجوي على مدينة غزة في الأيام المقبلة وستقلص وصول شاحنات المساعدات إلى الجزء الشمالي من القطاع، فيما تستعد لإجلاء مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتستعد إسرائيل لوقف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية فوق مدينة غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لإجلاء سكان غزة نحو الجنوب قبل إطلاق عملية "عربات جدعون 2".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس الجمعة، مدينة غزة "منطقة قتال خطرة" في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع الفلسطيني بعد سنتين تقريبا على بدء الحرب.

وبموجب خطة اعتمدتها الحكومة الأمنية الإسرائيلية في أوائل أغسطس الجاري، صدرت توجيهات للجيش بالبدء في التهجير التدريجي لنحو مليون فلسطيني في مدينة غزة ومحيطها كجزء من الهدف المتمثل في السيطرة على المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد وافق في 21 أغسطس الجاري، على ما أسماها "عربات جدعون 2" الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوعين من انطلاق عملية عسكرية موسعة في حي الزيتون، امتدت إلى حي الصبرة المتاخم له جنوبي مدينة غزة.