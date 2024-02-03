السجن 7 سنوات بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق خان وزوجته لمخالفتهما قوانين الزواج

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أصدرت محكمة محلية في باكستان اليوم السبت، حكما بالسجن سبع سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته لمخالفتهما قواعد الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج .

وتزوج نجم الكريكيت الذي تحول للسياسة بشرى بيبي للمرة الثالثة في 2018، وواجه مزاعم بمخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بالزواج بعدما ادعى زوج بيبي السابق أنها تزوجت خان قبل انتهاء فترة العدة بعد طلاقهما.

وقال المحامي جوهر خان رئيس حزب حركة الإنصاف للصحفيين في العاصمة "هذه قضية مخزية للإيذاء السياسي".

وقال جوهر الذي يرأس الحزب في غياب خان، إنهما سوف يطعنان على الحكم في محكمة أعلى درجة.

وأضاف أن الحكم في قضية زواج ليس سوى محاولة "لتشويه السمعة".

وجاءت أحدث إدانة بعد أيام من حكم محكمة أخرى على الثنائي بالسجن 14 عاما لسرقة هدايا ثمينة في حيازة الدولة.

وفي قضية أخرى بناء على مزاعم بتسريب وثائق دبلوماسية سرية صدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق خان ووزير خارجية سابق.