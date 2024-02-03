سقط فريق آينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه كولن بنتيجة صفر/2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني.

سجل كولن هدفيه في الشوط الثاني عبر لاعبيه فريد عليدو في الدقيقة 67 ويان تيليمان في الدقيقة 80.

وأكمل آينتراخت فرانكفورت اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي نييلس نكونكو وتوتا في الدقيقتين 66 و83.

وشهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن، غياب عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني بسبب الإصابة.

انتزع كولن ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

أما آينتراخت فرانكفورت فقد سقط في فخ الخسارة لأول مرة في آخر خمس جولات ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس ليبتعد خطوتين عن المربع الذهبي.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز باير ليفركوزن على دارمشتات 2/صفر، وبايرن ميونخ على بوروسيا مونشنجلادباخ 1/3، وفيردر بريمن على ماينز 1/صفر، وشتوتجارت على فرايبورج 1/3 بينما تعادل بوخوم مع أوجسبورج بنتيجة 1/1