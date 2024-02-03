 الشرطة اليونانية: انفجار قنبلة بوسط أثينا دون إصابات - بوابة الشروق
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الشرطة اليونانية: انفجار قنبلة بوسط أثينا دون إصابات

الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية
د ب أ
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 12:44 م

انفجرت قنبلة قرب وزارة العمل وأحد البنوك بوسط العاصمة اليونانية أثينا، اليوم السبت، بحسب هيئة الإذاعة والتيفزيون اليونانية"إي أر تي نيوز".

وبحسب ممثل لنقابة الشرطة، لم يصب أحد، رغم أن القنبلة تسببت في أضرار جسيمة لواجهات الوزارة والمباني المجاورة الأخرى.

وتلقت إحدى الصحف في أثينا تحذيرا قبل 40 دقيقة من الانفجار في مكالمة هاتفية من مجهول.

وأعلنت جماعة غير معروفة من قبل تحمل اسم "الدفاع الذاتي الثوري عن طبقات الشعب" مسئوليتها عن الهجوم.

كانت منظمات فوضوية ويسارية سرية قد نفذت هجمات مماثلة في العقود الأخيرة، قائلة إنها مجموعات حرب عصابات حضرية تستخدم الهجمات للإطاحة بالدولة والانتقام جراء الظلم الاجتماعي في البلاد.


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