تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم السبت 3 فبراير 2024، وفقًا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

• جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم؛ لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس؛ لتتراوح بين 8 إلى 12.5 جنيها.

واستقر سعر البصل؛ ليتراوح بين 9 إلى 22 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة؛ لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر؛ لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا؛ لتتراوح بين 14 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الباذنجان؛ لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الرومي؛ ليتراوح بين 9 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي؛ ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية؛ لتتراوح بين 13 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الخيار البلدي؛ ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

• أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال البلدي؛ ليتراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي؛ لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي؛ ليتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة؛ لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الرمان؛ ليتراوح بين 11 إلى 23 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة؛ لتترواح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار الكانتالوب؛ لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر البطيخ؛ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس الشعبة.