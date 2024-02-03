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إطلاق مبادرة يوم الخير في مراكز شباب شمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 11:37 م

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب المحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين والمواد الغذائية على المستحقين من أفراد المجتمع بالمجان.

وأكد حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة، وترسيخا لاستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، حيث يتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة، بعد أن لاقت المراحل الثلاثة السابقة استحسانا للدور المجتمعي الذي استطاعت أندية الفتاة والمرأة القيام به كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

يذكر أن المبادرة يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع داخل مراكز الشباب وفي المنازل بمشاركة أعضاء أندية الفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع 13 نادي فتاة، و4 إدارات فرعية على مستوى المحافظة، بإشراف محمود الشريف مدير إدارة تنمية الشباب، بشري ربيع منسق نادي الفتاة وفريق عمل الإدارة.

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