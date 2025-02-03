أبو العيون: 5 أشهر لإعداد دراسة جدوى توسعة المنطقة الاستثمارية للنباتات الطبية ببني سويف

توقع الدكتور محمود أبو العيون، رئيس مركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) بمعهد التخطيط القومي، أن تستغرق دراسة الجدوى الشاملة والمُتكاملة لتوسعة المنطقة الاستثمارية المتكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي في بني سويف نحو خمسة أشهر.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق إعداد الدراسة، اليوم، بمقر معهد التخطيط، في إطار التعاون بين محافظة بني سويف والمعهد، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي القائم على زيادة القيم المضافة.

ووقع الاتفاق ممثلًا عن معهد التخطيط الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز (CDAC)، وعن محافظة بني سويف السيد بلال حبش، نائب المحافظ.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التعاون مع محافظة بني سويف يأتي في إطار دعم التخطيط العلمي لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أهمية الدراسة في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، من خلال اعتماد أفضل السبل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تحويل بني سويف إلى مركز صناعي واستثماري إقليمي رائد في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في استغلال الموارد الزراعية بالمحافظة، خاصة أن بني سويف تستحوذ على نحو 46% من إجمالي الإنتاج القومي للنباتات الطبية والعطرية.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى استثمار هذا التميز عبر إنشاء منطقة استثمارية متكاملة تهدف إلى تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد منتجات خام إلى سلع وسيطة ونهائية تلبي متطلبات الأسواق العالمية، ما يعزز الصادرات ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يعد أحد ثمار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها بني سويف في ديسمبر 2020، كأول استراتيجية محلية على مستوى محافظات مصر، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتحت رعاية القيادة السياسية.