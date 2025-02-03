الكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم نقلهتا وكالة سبوتنيك الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتفاقات مع السلطات السورية بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس: "كما تعلمون، أجرى وفدنا مؤخرًا محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات بشأن جميع القضايا".

وأضاف بيسكوف: "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها، وسنواصل الحوار بشأن جميع الموضوعات، بما في ذلك هذا (الاتفاقات بشأن استخدام القاعدة البحرية الروسية في طرطوس)".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أفادت نهاية يناير الماضي بأن الوفد الروسي ناقش مع السلطات الجديدة في سوريا مجمل قضايا العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقات ذات صلة في سياق المزاج السائد من أجل زيادة تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه والتفاهم المتبادل بين موسكو ودمشق، بما في ذلك جوانب السياسة الخارجية".

وزار وفد وزاري روسي، دمشق وأجرى محادثات مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع. وذكرت الخدمة الصحفية لإدارة الجمهورية العربية السورية، أن الوفد الروسي ناقش مع أحمد الشرع المساهمة المحتملة لروسيا في إعادة إعمار سوريا وإصلاحها.