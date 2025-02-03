ترامب يتحدث عن إنجازاته ومعاركه الأولى ويتهم إف بي آي بالفساد

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أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات بشأن قضايا داخلية وخارجية، عقب توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية الجديدة في المكتب البيضاوي اليوم الاثنين، بعد أسبوعين من توليه منصبه.

وانتقد ترامب حلفاء الولايات المتحدة الذين لا يعاملونها بإنصاف، حسب تعبيره، كما هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على كثير من الدول إذا لم تتوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة.

وكذلك، جدد الرئيس الأميركي التعبير عن مواقفه بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والسيطرة على قناة بنما. وفي شأن داخلي، اتهم ترامب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالفساد، بحسب شبكة "سي.إن إن "عربية الأمريكية.

وفيما يأتي أبرز تصريحات ترامب، بأن المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الأرجح في غضون 24 ساعة.

كما قال ترامب إنه "لا ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".

وأشار ترامب إلي أنه ليس سعيدا بشأن بنما ولكنهم وافقوا على بعض الأمور.

واعتبر الرئيس الأمريكي أنه لا تضارب في المصالح بين أعمال إيلون ماسك الخاصة ومهامه الحكومية.

وأضاف أنه يريد من أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بمعادن نادرة.

وأشار إلى أنه سيوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب إنه سيكون للولايات المتحدة صندوق ثروة سيادي.

وأضاف: "علينا الاستفادة مما تكتنزه بلادنا من موارد. سوف نؤمن الكثير من الموارد لصندوق الثروة السيادي.

وفيما يتعلق بالمكسيك، قال ترامب: "أجرينا محادثات جيدة جدا مع المكسيك، موضحاً أن المكسيك وافقت على نشر 10 آلاف جندي بشكل دائم على حدودها لمكافحة تهريب مخدر الفينتانيل، بحسب شبكة "سكاي.نيوز" عربية الإخبارية.

أما كندا، فقال الرئيس الأمريكي إن كندا لا تعاملنا بطريقة جيدة، موضحا:" لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة.

وتابع: "نحن نستورد من كندا أكثر مما تستورد منا.المكسيك ستفرض سيطرتها على الحدود وسوف نحمي حدودنا.

وبالنسية للصين، قال ترامب: "سأتحدث مع الرئيس الصيني خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وأضاف أنه إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع الصين سنفرض عليها تعريفات ضخمة.

وتابع: "لقد قمت بتوظيف أفضل الأشخاص في القطاع الحكومي وسوف ترون النتائج قريبا.

واعتبر أن الإدارة السابقة وزعت الأموال بحماقة، مضيفا:ًُ" لدينا عجز تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن السوق الأوروبية مغلقة أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، لافتاً إلي أن الأوروبيين استغلوا الولايات المتحدة لسنوات.

ورأى أن الأوروبيين يريدون الآن إنجاز صفقات معنا. كثير من الدول التي نسميها بالحلفاء لا تعاملنا بإنصاف.

وتابع: "هناك فرق كبير بين ما نقدمه لأوكرانيا وما يقدمه لها الأوروبيون.

وأَضاف: "لقد سئمنا من التعرض للسرقة والاحتيال من باقي الدول.

وشدد علي أنه سيفرض رسوما جمركية باهظة على كثير من الدول إذا لم تبرم صفقات مع بلاده.

وتابع: "لدينا عجز تجاري كبير مع كندا، مضيفاً:" سأتحدث اليوم مع رئيس الوزراء الكندي. إسرائيل قطعة أرض صغيرة وما أنجزته مذهل.

كم اعتبر أن مكتب التحقيقات الفدرالي فاسد، موضحاً أن هناك آراء متباينة بشأن إدوارد سنودن ولن أتدخل في قضيته.

وقال ترامب أيضاً: "حللت المشكلة مع كولومبيا في ساعة واحدة.