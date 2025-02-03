ترامب: مئات الآلاف ماتوا في الولايات المتحدة بسبب المخدرات المتدفقة من المكسيك وكندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، مشيرًا إلى أنه سيتحدث معه مرة أخرى مساء.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين، أن «كندا لا تسمح للبنوك الأمريكية بفتح أبوابها أو القيام بأعمال تجارية».

ولفت إلى أن «مئات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة ماتوا؛ بسبب المخدرات التي تتدفق عبر حدود المكسيك وكندا».

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا أمس الأول، بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية، باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.