ترامب يشبه إسرائيل بقلم على مكتبه: مساحتها صغيرة مقارنة بالشرق الأوسط

صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل في الشرق الأوسط صغيرة جدًا، مشبهًا إياها بقلمه الموضوع فوق مكتبه.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين من البيت الأبيض، حيث قال: "دولة إسرائيل صغيرة جدًا مقارنة بمساحة الشرق الأوسط".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الذي سيلتقي نتيناهو غدا - قد صرح بأنه سيناقش اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

تصريحه جاء ردًا على سؤال حول موقفه من مساعي إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ملف أثار جدلًا واسعًا خلال فترة رئاسته.

وعرفت إدارة ترامب بدعمها القوي لإسرائيل، حيث اعترف بالقدس عاصمة لها في 2017، ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما قدّم "صفقة القرن"، التي تضمنت اعترافًا أمريكيًا بسيادة إسرائيل على أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وهو ما قوبل برفض فلسطيني وعربي واسع.