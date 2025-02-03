وكيل عطية الله يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي وموقفه من الاستمرار

كشف محسن المعادي، وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، موعد عودته من الإصابة وموقف الأهلي من اللاعب المعار من فريق سوتشي الروسي.

الأهلي تعاقد مع يحيى عطية الله على سبيل الإعارة من سوتشي الروسي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء، وتعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري مطلع يناير الماضي وأجرى عملية جراحية.

وقال محسن المعادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBCمصر2»: «يحيى عطية الله سيتدرب بشكل فردي بعد أسبوع، وأمامه من 3 أسابيع إلى شهر للعودة للتدريبات الجماعية مع الأهلي والمشاركة في المباريات».

وأضاف: «إدارة الأهلي تتواصل بشكل مباشر مع نادي سوتشي الروسي بشأن عطية الله، والأهلي له الأولوية في شراء عقده.. ولكن لا أعرف إذا كان الأهلي طلب تفعيل بند شراء يحيى عطية الله أم لا».

وأتم: «يحيى عطية الله سعيد بوجود بن شرقي وأشرف داري ورضا سليم في الأهلي، وهذا الأمر يجعله سعيد مع الفريق».

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.