أوكرانيا تعلن استهداف منشآت نفطية في غرب روسيا

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أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، تنفيذ غارات ليلية بمسيرات على منشآت نفطية في غرب روسيا مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها.

كثفت كييف هجماتها الجوية على منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة، في حملة وُصفت بأنها رد على القصف الروسي المتواصل للمدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على فيسبوك، أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن الأوكرانية قصفت مصفاة فولجوجراد لتكرير النفط ومصنع أستراخان لمعالجة الغاز، وكلاهما يقع في جنوب غرب روسيا.

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية لوكالة فرانس برس، إن مصنع أستراخان تعرض لأضرار، وأنه أغلق وتم إجلاء موظفيه بعد اندلاع حريق.

وأكدت الإدارتان الإقليميتان في فولجوجراد وأستراخان، أن الهجمات تسببت بحرائق في منشآت للطاقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحريق اندلع في مصنع كبير لمعالجة الغاز تابع لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم في أستراخان.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني، أن مصفاة فولجوجراد تعالج نحو 6% من النفط الروسي.

وستكون هذه العملية الخامسة الناجحة، التي تستهدف البنية التحتية النفطية الروسية "منذ بداية العام" بحسب هذا المصدر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه تم اعتراض وتدمير سبعين طائرة أوكرانية بدون طيار خلال الليل فوق ست مناطق روسية منها روستوف وفولجوجراد (جنوب غرب).

في الليلة نفسها، هاجمت روسيا أوكرانيا بـ 71 مسيرة وفقا لسلاح الجو الأوكراني، تم إسقاط 38 منها واختفت 25 مسيرة من الرادار.

وفي أعقاب الهجمات الروسية التي دمرت البنية التحتية للطاقة، كان لا بد من قطع التيار الكهربائي في تسع مناطق في أوكرانيا منها كييف وفقا لشركة أوكرينرجو المورد الوطني للطاقة.

في تشاسيف يار الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث يحتدم القتال، تم العثور على جثث خمسة مدنيين الاثنين، بحسب حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين.