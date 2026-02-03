فوز نزار شقرون بجائزة نجيب محفوظ عن روايته أيام الفاطمي المقتولة في ختام الدورة 57 لمعرض الكتاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الدكتور نزار شقرون بجائزة نجيب محفوظ للأدب، خلال فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن روايته «أيام الفاطمي المقتولة»، الصادرة عن دار «نقوش عربية».

وأوضح الناقد محمد بدوي، خلال الإعلان عن الجائزة، أن الرواية الفائزة تميزت بطرح سردي عميق ورؤية فنية ناضجة، استطاعت توظيف التاريخ والخيال في بناء روائي محكم.

وجاء الإعلان عن فوزه ضمن الدورة الأولى لجوائز نجيب محفوظ بالمعرض، حيث تُعد الجائزة إضافة نوعية للمشهد الأدبي العربي، وتحمل قيمة فنية وفكرية تعكس روح الإبداع والتجديد.

ويُعرف الدكتور نزار شقرون بإنتاجه الأدبي والنقدي الذي يجمع بين العمق الفكري والحس الإنساني، إلى جانب حضوره الأكاديمي والثقافي، ما جعل فوزه بالجائزة محل ترحيب من الوسط الثقافي والنقاد.

ويؤكد هذا التكريم دور معرض القاهرة الدولي للكتاب كمنصة رئيسية للاحتفاء بالمبدعين ودعم الحركة الأدبية، وإبراز الأسماء التي تسهم في إثراء الثقافة العربية، في إطار حرص المعرض على ترسيخ قيمة الأدب وتشجيع التجارب الجادة.