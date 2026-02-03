غلق مركز تجميل مخالف ومصادرة مستحضرات مجهولة المصدر بنجع حمادي في قنا

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، بتكثيف الرقابة الميدانية على كل المنشآت الطبية ومراكز التجميل بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ قنا ضرورة حصول هذه المنشآت على التراخيص القانونية اللازمة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالاشتراطات الطبية والبيئية حفاظا على الصحة العامة، حيث أسفرت حملة مكبرة، بالتنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة بقنا، وإدارة العلاج الحر، والأجهزة التنفيذية المعنية، عن رصد تجاوزات جسيمة بمركز تجميل بمركز نجع حمادي.

وأوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة قنا، أن الحملة رصدت تجاوزات مزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم وجود تعاقد رسمي للتخلص من المخلفات الطبية الخطرة، ما يشكل خطرا بيئيا، بالإضافة إلى ضبط كميات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية.

وتابعت أن مكتب شئون البيئة انتهى من تحرير محضر مخالفة بشأن آلية التخلص من النفايات، فيما صادرت إدارة التموين كل المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أعدت إدارة العلاج الحر مذكرة عاجلة لغلق المركز فورا.