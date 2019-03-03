برلمانية روسية: المجتمع الدولي يجب أن يضع حدا لمحاولات تغيير السلطة بفنزويلا



دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لمحاولات تغيير السلطة بالقوة في فنزويلا، على حد قولها.

وقالت ماتفيينكو - خلال لقاء مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إن المجتمع الدولي يجب أن يضع حدا لهذا النهج السلبي".. متابعة :"نحن قلقون من أن الولايات المتحدة قد تقدم على أي استفزازات؛ لمواصلة سفك الدماء في فنزويلا، ولإيجاد ذريعة للتدخل، ونحن سنقوم بكل ما يمكن لعدم السماح بذلك".

ومن جانبها..قالت سبوتنيك : "إن موسكو تعمل في مسار تسوية الأزمة الفنزويلية منذ أن بدأت في 23 من يناير 2018 الماضي حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو".

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا، والصين، والبرازيل، والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.