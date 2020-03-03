أورتيجا يطرح أغنية «أنا هاتجن» بدون أوكا

طرح مغني المهرجانات أورتيجا، اليوم، أغنية جديدة بعنوان «أنا هاتجن»، بشكل منفرد بعد أن اعتاد الجمهور على غنائه بصحبة أوكا، منذ أن ظهرا على الساحة الغنائية.

وقدم أورتيجا خلال الأغنية عدة أشكال موسيقية منها الموال والراب والغناء الشعبي، وذلك بعد أن أعلن منذ فترة أن ما يقدمه هو غناء شعبي وراب وليس مهرجانات، والأغنية من كلمات كالوشا وتوزيع شيندي وخليل.

يذكر أن أوكا وارتيجا طرحا قبل شهرين كليب أغنية «أصحي يامنطقة»، والذي اقترب من 2 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي كلمات أوكا وعلي، وألحان أورتيجا، والكليب إخراج بهاء العزب.