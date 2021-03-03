جالطة سراي يحافظ على صدارة الدوري التركي رغم الخسارة أمام أنقرة

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تعرض جالطة سراي متصدر الدوري التركي، لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أنقرة جوجو 1 / 2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 28 من المسابقة.

ورغم الخسارة حافظ فريق جالطة سراي على صدارته لترتيب المسابقة برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر رفع فريق أنقرة رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر.

وسجل هدفي أنقرة كل من إبراهيم أكداج (ضربة جزاء) وسابا لوبازيندي في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و55.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كريم أكتروكجولو هدف جالطة سراي الوحيد.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تغلب قيصري سبور على ريزا سبور 2 / 1.

وسجل هدفي قيصري كل من كارلو موهار وإيلهان بارلاك في الدقيقتين 48 و 77، فيما سجل ساموديو هدف ريزا سبور الوحيد في الدقيقة 73.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد ريزا سبور رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.