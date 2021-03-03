مدير القومي للتنمية المستدامة: اشتراك 15 من ذوي الهمم بمبادرة كن سفيرا

قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت بدأت مبادرة «كن سفيرًا» شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى تلقي أكثر من 7116 طلب ترشيح من مختلف محافظات الجمهورية، للانضمام إلى المبادرة.

وأضافت شريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الاستدامة بين كل فئات المجتمع المصري، موضحة أن المرحلة الأولى تستهدف الشباب من 18 إلى 35 عامًا.

ولفتت إلى مراعاة المساواة بين الجنسين في التمثيل بالمبادرة، فضلًا عن اشتراك 15 من ذوي الهمم بها، قائلة إن فكرة المرحلة التعليمية لـ«كن سفيرًا» مبنية على نموذج التعلم من طالب لآخر.

وأوضحت مدير معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، أن عدد البرامج التدريبية على المنصة التعليمية للوازرة والمعهد، بلغ 20 بـ100 ساعة تدريبية، مضيفة أن التدريب من أشخاص معتمدين من الوزارة والمعهد.

وذكرت أن الجزء الأول من التدريب يعتمد على تنمية المهارات الأساسية، والجزء الثاني على محاضرات متخصصة يقدمها متخصصون في الاقتصاد والاجتماع والبيئة، مختتمة أن الوزارة تستهدف تدريب ألف شاب معتمد.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقبولين بالمجموعة الأولى لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة «دفعة الشباب»، حيث قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبية للوزارة بالتواصل مع المقبولين بالمجموعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة كن سفيرًا التي أطلقتها الوزارة تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات والفئات.