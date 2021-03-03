المفوضية الأوروبية تشكك في مشروعية تعويضات ألمانيا لشركات طاقة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وجود شكوك حول مشروعية مدفوعات مالية قررت الحكومة الألمانية صرفها لشركات طاقة؛ بسبب التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

وقالت المفوضية إن لديها شكوكًا في توافق هذا الإجراء مع تعليمات المساعدة في الاتحاد الأوروبي، حيث ويتعلق الأمر بشكل محدد بـ4.35 مليار يورو تعتزم برلين تقديمها إلى شركتي "آر دبليو إي" و"ليج" تعويضا لهما عن الأرباح المفقودة والتكاليف الإضافية للتعدين بسبب التخلي الوشيك عن الفحم في إنتاج الكهرباء في ألمانيا.

وأوضحت المفوضية أن الموضوع يتعلق الدرجة الأولى بمدى مناسبة مدفوعات التعويض، مضيفة أن لديها شكا حول ما إذا كان تعويض الشركات عن الأرباح المفقودة والممتدة على مدى فترة طويلة مستقبلا، يمكن اعتباره كحد أدنى مطلوب.

ومن ناحية أخرى، قالت مارجريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لحماية المنافسة، إن تعويض الشركات عن التخلي المبكر عن الفحم يجب أن يتم تقييده عند الحد الأدنى الضروري، مضيفة أن المعلومات المتوافرة لدينا حتى الآن لا تسمح لنا بتأكيد ذلك على وجه اليقين".

يذكر أن ألمانيا لديها الفرصة للتعليق على هذا الموقف وذلك في إطار عملية المراجعة التي تم الشروع فيها.

كان البرلمان الألماني قرر في أعقاب التخلي عن الفحم المصادقة على عقد أبرمته الحكومة الألمانية مع الشركات التي تعمل بالفحم البني، وبموجب هذا العقد ستحصل شركة "آر دبليو إي" أكبر شركة في ألمانيا لإنتاج الكهرباء على 2.6 مليار يورو فيما ستحصل شركة ليج على 1.75 مليار يورو.