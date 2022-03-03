روسيا ترفض المشاركة كمراقب في تدريب دفاعي لحلف الناتو في النرويج

رفضت روسيا المشاركة كمراقب في تدريب دفاعي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في النرويج.



جاء ذلك وفقاً لما أكده متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية اليوم الخميس لوكالة الأنباء الألمانية، وذلك بعد أن كانت إذاعة "إن آر كيه" النرويجية أعلنت أن روسيا رفضت المشاركة في تدريب "الرد البارد".



وقال رئيس المقر العسكري الرئيسي للعمليات، ينجف أودلو للإذاعة: "أفادوا بأنهم لا يمكنهم المشاركة، ويجب أن نحترم هذا".



وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كان الرفض مرتبطاً الحرب الدائرة في أوكرانيا، قال أودلو إنه يجب طرح هذا السؤال على السلطات الروسية.



يذكر أن تدريب "الرد البارد" سيقام خلال مارس الجاري وأوائل أبريل المقبل، وسيشارك فيه آلاف الجنود من النرويج ومن حلفائها في الناتو ودول شريكة أخرى.



ومع نهاية 2021، كانت 28 دولة وعدت بالمشاركة في التدريب بمشاركة عدد إجمالي يبلغ 35 ألف جندي، منهم جنود من القوات البرية والبحرية والجوية.



وبحسب الإذاعة النرويجية، فإن هذا التدريب سيكون أكبر تدريب للناتو منذ نهاية الحرب الباردة.



وكانت النرويج وجهت الدعوة إلى روسيا لتتمكن من متابعة التدريب كمراقب كما جرت العادة.