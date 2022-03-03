الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة بالاكليا قرب مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة القوات الروسية على بلدة بالاكليا قرب مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في خبر عاجل عبر حسابها بموقع "تويتر".

وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة القوات الروسية على بلدة بالاكليا قرب مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) March 3, 2022

من المقرر إجراء جولة ثانية من المباحثات بين موسكو وكييف تركز على وقف إطلاق النار اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، القول إن الجانب الأوكراني في طريقه لمقر إجراء المباحثات.

وقد اتفق الجانبان على إجراء المباحثات في منطقة بريست بغرب بيلاروس، كما أن الجيش الروسي يعتزم فتح "ممر أمني" للسماح للوفد الأوكراني بالعبور.

وقد أكد الجانب الأوكراني أنه وافق على إجراء المفاوضات.

مع ذلك طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، روسيا، بإعلان وقف إطلاق النار في منطقتي خاركيف وسومي بشرق أوكرانيا للسماح للمدنيين الوصول لمكان أمن.

ويذكر أن أول جولة من المفاوضات التي أجريت الاثنين الماضي على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة.