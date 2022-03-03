محافظ أسوان: الإزالة الفورية لـ 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإزالة الفورية لـ 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو، ودراو بمساحة إجمالية 3 آلاف و757 م2.
وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لحالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بالمباني، والزراعات بقروى عنيبة بمساحة 1850متر 2.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، 2 قرارات إزالة فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمساحة 1032 متر2 بقريتى إقليت وفطيرة.
فيما نفذت أيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 2 قرار إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية الشطب بمساحة 875 متر2.