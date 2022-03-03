محافظ أسوان: الإزالة الفورية لـ 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإزالة الفورية لـ 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو، ودراو بمساحة إجمالية 3 آلاف و757 م2.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ 6 قرارات إزالة فورية لحالات تعدى على أراضي أملاك الدولة بالمباني، والزراعات بقروى عنيبة بمساحة 1850متر 2.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، 2 قرارات إزالة فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمساحة 1032 متر2 بقريتى إقليت وفطيرة.

فيما نفذت أيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 2 قرار إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بقرية الشطب بمساحة 875 متر2.