تنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة عن "منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة الجديدة، والتدريب على إجراءات التسجيل الإلكتروني في ظل موسم تقديم الإقرارات الضريبية"، يوم 6 مارس الجاري، فى تمام الساعة 1 ظهرًا بمقر الغرفة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس إبراهيم العربي بضرورة تكثيف الجهود، والسعي لتقديم خدمات لمنتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤديّ الخدمات تتواكب مع التطورات العصرية، وخطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة.



ويأتي أيضا تعاون مصلحة الضرائب وغرفة القاهرة في إطار سلسلة الندوات المشتركة التي تم تنفيذها، والمقرر تنفيذها في الفترة القادمة؛ لتوعية منتسبي الغرفة بآخر المستجدات الضريبية.



ودعا "العربي"، منتسبي الغرفة، إلى ضرورة الاستفادة من هذه الندوة وما تتضمنه من محاور، منها "مساندة منتسبينا ودعمهم في كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب - تقديم جميع الخدمات مثل فتح ملف ضريبي - تسجيل ضريبة القيمة المُضافة - تقديم أي إقرارات خاصة بالمصلحة توقف - تعديل - إضافة فرع، وغيرها من الخدمات الأخرى".



وأشار إلى أن الندوة تستهدف مساندة منتسبي الغرفة في تلقى طلبات التسجيل فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.



يحاضر في الندوة الدكتور محسن كمال الجيار مدير عام خدمة الممولين بمنطقة غرب القناة، والدكتور وائل السيد يوسف مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية.