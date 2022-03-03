ممثل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا: الجولة المقبلة ستعقد في مكان آخر

أعلن ممثل أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا ديفيد أراخاميا أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت ستعقد في بيلوفيشسكايا بوشا البيلاروسية، ستلتئم في مكان آخر.

وقال أراخاميا في منشور على "فيسبوك"، بحسب وكالة تاس الروسية: "الأنباء حول عقد المحادثات في بيلوفيشسكايا بوشا ليست صحيحة، سيتم إجراء مفاوضات لكن في مكان آخر، وكل التفاصيل سنعلن عنها لاحقا".

ووصل الوفد الروسي إلى بيلوفيشسكايا بوشا حيث ستعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين البلدين، كما كان مقررا لها.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.