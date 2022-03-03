وفد التفاوض الأوكراني غادر متوجها إلى مكان انعقاد المحادثات مع موسكو قرب حدود بيلاروسيا وبولندا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن وفد التفاوض الأوكراني غادر متوجها إلى مكان انعقاد المحادثات مع روسيا قرب حدود بيلاروسيا وبولندا، وذلك حسبما أوردت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني، قد أعلن أن وفد بلاده انسحب من جولة المحادثات مع روسيا التي كان مزمعا إجراؤها الخميس.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الكرملين، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات»، مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

وذكر بيسكوف أن وفد بلاده سيكون «جاهزا للمفاوضات مساء الأربعاء»، دون أن يكشف عن موقع المفاوضات أو أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة تاس عن الرئاسة الأوكرانية قولها: «سنجري جولة ثانية من المحادثات مع روسيا اليوم».

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقوله: «نحن جاهزون للمحادثات، لكننا غير مستعدين لقبول الإملاءات الروسية»، موضحًا أن «المطالب الروسية لم تتغير عما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب».

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.